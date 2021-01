Il BOLLETTINO

BRUXELLES «Sebbene siano diventati meno marcati a causa delle notizie sulla distribuzione dei vaccini, i rischi per le prospettive restano orientati al ribasso dati gli effetti della pandemia sulle condizioni economiche e finanziarie». È questa l'indicazione della Bce contenuta nel bollettino economico mensile. La banca centrale resta pronta ad adeguare ulteriormente gli strumenti di politica monetaria anche dopo la ricalibratura decisa a dicembre con il rafforzamento degli acquisti di titoli pubblici e privati. «L'incertezza resta elevata anche per quanto riguarda la dinamica della pandemia e la tempistica della distribuzione dei vaccini». Non cambia il quadro un'inflazione a dicembre a - 0,3%, come nei tre mesi precedenti (ieri la stima flash di Eurostat con l'Italia a - 0,2% nel 2020): certo l'andamento dei prezzi non sta migliorando con domanda debole e il sottoutilizzo della capacità produttiva. Il fatto è che gli effetti della pandemia durano più di quanto previsto. Se la messa a punto dei vaccini fa guardare con maggiore fiducia alla graduale soluzione della crisi sanitaria, «occorrerà del tempo prima che si ottenga un'immunità generalizzata, così come non si possono escludere ulteriori aumenti dei contagi».

LE PREVISIONI

La Bce ribadisce che «un orientamento di bilancio ambizioso e coordinato sarà essenziale fino a quando non si registrerà una ripresa duratura» e «fino a quando l'emergenza sanitaria persisterà e la ripresa non sarà in grado di autoalimentarsi, sarà importante prorogare le misure temporanee» a sostegno delle economie. I provvedimenti per mantenere i posti di lavoro ed evitare la disoccupazione nel breve periodo hanno raggiunto livelli senza precedenti: da aprile 2020 sono diminuiti ma i livelli attuali restano elevati e nel quarto trimestre si prevede siano aumentati. Secondo la Bce «la loro durata dovrebbe essere limitata nel tempo per non ostacolare la necessaria ristrutturazione economica, pur restando in vigore per un periodo sufficientemente lungo da preservare posti di lavoro produttivi che altrimenti potrebbero andare persi». Italia, Spagna, Francia e Slovacchia registreranno nel 2021 i disavanzi «più elevati», tuttavia «il sostegno di bilancio dovrebbe continuare a rimanere su livelli elevati finché l'emergenza sanitaria persiste, è importante prorogare le misure temporanee al fine di scongiurare la possibilità di variazioni brusche e significative». Infine, la Bce nota come la Commissione sottolinei che è importante assicurare, nel varare misure di bilancio, la sostenibilità di bilancio a medio termine pur ammettendo che solo una ripresa in grado di durare consentirà «la ricostruzione di prudenti posizioni di bilancio».

Antonio Pollio Salimbeni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

