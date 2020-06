L'INCONTRO

ROMA Non c'è stato solo l'approccio fra banche d'affari per dirottare il Credit Agricole Italia su Ubi Banca in alternativa all'Ops di Intesa Sanpaolo e qualche avance su Mps. Giorni fa si sarebbe tentato in concreto di rinverdire un idillio svanito a gennaio 2016. All'epoca furono esplorate, sia pure separatamente, le ipotesi Ubi-Bpm e Ubi-Banco Popolare, nelle more della trattativa-madre, andata in porto, fra la banca guidata da Giuseppe Castagna e l'istituto di Pierfrancesco Saviotti che ha dato vita, dall'1 gennaio 2017, al Banco Bpm.

In campo neutro (l'abitazione di un banchiere d'affari), due settimane fa si sarebbero infatti incontrati i vertici di Ubi e di Banco Bpm per valutare nuovamente l'ipotesi di una aggregazione, che avrebbe dovuto essere promossa da un'iniziativa di Piazza Meda. Il colloquio sarebbe stato cordiale, entrambi gli schieramenti motivati ad approfondire i termini di una combinazione di rilevanza strategica, che avrebbe creato il terzo polo bancario in Italia, rispetto alla simmetria Intesa Sanpaolo e Unicredit cui si riferisce l'istruttoria Antitrust. I vertici di Banco Bpm avrebbero solo subordinato la prosecuzione del dialogo alla condivisione del piano da parte delle Autorità di Vigilanza. L'incontro sarebbe avvenuto alcuni giorni prima del disco verde della Bce all'Ops di Intesa ma, quando la Vigilanza europea, tramite Bankitalia, sarebbe stata sondata, avrebbe espresso freddezza. Sicché il colloquio non ha più avuto seguito e a questo punto l'operazione di Intesa Sanpaolo può andare avanti, cercando di smussare l'ultimo ostacolo dell'Antitrust. Ieri all'ora di pranzo scadevano i termini per consegnare all'Autorità presieduta da Roberto Rustichelli le nuove memorie, in vista dell'audizione generale di giovedì 18. Nella memoria di Intesa sono contenute le riformulazioni delle quote di mercato su depositi e impieghi della combinazione Intesa-Ubi, sulla base delle masse fornite da Bankitalia, e da cui risulterebbero posizioni dominanti superiori al 40% in circa 600 aree territoriali. All'Autorità hanno presentato le loro considerazioni anche Unicredit, Ubi, Fondazione Monte di Lombardia oltre a Cattolica.

IL MISTERO PARVUS

Delle 600 filiali circa, 532 sono oggetto del nuovo accordo con Bper, deciso dal cda dell'istituto modenese nella tarda serata di domenica 14. L'accordo integrativo si avvicina a risolvere le obiezioni dell'Authority perché individua gli sportelli oggetto di compravendita: quasi tutti sono di Ubi, una quindicina di Intesa. E non dovrebbero esserci dubbi sull'efficacia dell'operazione perchè, secondo i legali, la delibera di cessione di un ramo d'azienda è di competenza del cda sentito il comitato parti correlate. Se l'Antitrust dovesse disporre la cessione di un numero maggiore di filiali, ci sarebbe la disponibilità di un paio di istituti interessati.

Il ramo che finirà a Bper comprende anche circa 30 sportelli in Calabria, portati in dote dalla Carical alla Comindustria (fusasi con Pop Bergamo oggi in Ubi) che si aggiungono ai circa 200 a Bergamo, Brescia, Pavia e Varese, 30 in Piemonte, 20 Toscana, 16 Lazio, 60 Marche, 6 Umbria, una manciata in Molise e Campania, nessuno in Emilia-Romagna. Dal punto di vista delle masse si passa da 23 miliardi di impieghi a circa 29 per un prezzo che dovrebbe attestarsi fra 550 e 600 milioni, a fronte del quale il cda di Bper ha la delega per una ricapitalizzazione fino a 1 miliardo. Oggi l'Ivass dovrebbe dare il via libera e a seguire ci sarà il disco verde di Consob al prospetto che potrebbe essere subordinato all'autorizzazione dell'Antitrust.

Resta aperto il capitolo Parvus Asset management, a società inglese guidata da Edoardo Mercadante, cui fa capo l'8,6% di Ubi facenti capo a un gruppo di azionisti storici sui quali hanno acceso un faro la Consob e la Procura.

Rosario Dimito

