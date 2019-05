«La banca poteva essere salvata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MESTRE «Io e Zonin avevamo diversità di vedute ma ci siamo ritrovati tutte e due con questo processo che ci è piovuto addosso e abbiamo lasciato da parte le vecchie incomprensioni». Giuseppe Zigliotto )foto) anche ieri ha seguito il dibattimento del processo Popolare Vicenza che lo vede imputato insieme a Gianni Zonin, Massimiliano Pellegrini (anche loro in aula ieri) e gli ex vice direttori generali Emanuale Giustini, Andrea Piazzetta e Paolo Marin (non ancora pervenuti). «Con Zonin ho avuto divergenze sulla gestione: mi aspettavo una...