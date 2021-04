Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MOBILITÀ ELETTRICAVENEZIA La Antonio Carraro entra nella start up On Electric Charge Mobility per finanziare un progetto sulla mobilità elettrica a partire da Roma.La storica azienda padovana attiva nella produzione di trattori speciali ha partecipato da protagonista all'ultimo aumento di capitale di On Charge, società nata nel novembre scorso a Roma con l'obiettivo di sviluppare il segmento della mobilità sostenibile ed elettrica,...