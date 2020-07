MULTIUTILITY

MILANO Il cda di Hera ha approvato i conti del primo semestre che vedono ricavi pari a 3,4 miliardi (+0,9%), un margine operativo lordo che sfiora 560 milioni (+2,5%) e un utile netto stabile a 175 milioni, a fronte di una posizione finanziaria netta in miglioramento a 3,083 miliardi. La società evidenzia «un buon contributo sia della crescita organica sia delle recenti variazioni di perimetro, che hanno più che compensato gli effetti negativi dell'emergenza che ha interessato il Paese», e che in relazione al Covid sono state messe in campo ulteriori attività a sostegno di tutti gli stakeholder. Si sottolinea anche la «solida base clienti nei settori energetici, in forte aumento a 3,3 milioni di clienti, grazie alla recente partnership con Ascopiave».

In generale, «i buoni risultati raggiunti confermano ancora una volta la validità del modello di business del gruppo, che bilancia attività regolamentate e in libera concorrenza, crescita interna e sviluppo per linee esterne, creando valore sui territori serviti», sottolinea una nota. Grazie alla propria solidità finanziaria, «la multiutility ha continuato a introdurre proattivamente, anche nel secondo trimestre, molteplici misure volte a garantire, da un lato, la continuità dei principali servizi anche in piena emergenza, dall'altro, sostegno e tutele per tutti i propri stakeholder, a partire da dipendenti, fornitori e clienti, ad esempio attraverso agevolazioni nel pagamento delle bollette».

«Siamo soddisfatti di essere riusciti a proteggere i risultati semestrali dagli impatti negativi dell'emergenza Coronavirus - ha dichiarato in una nota il presidente esecutivo di Hera, Tomaso Tommasi di Vignano - e continueremo ad impegnarci per continuare a perseguire la crescita anche nella seconda parte dell'anno, in linea con i target che ci siamo prefissati nel nostro Piano industriale, augurandoci che anche il contesto esterno si avvii verso la totale ripresa».

