L'uomo dell'Alta velocità e la passione per il turismo

IL PROFILO/1ROMA Nato a Fiuggi, il neo ad di Fs, Gianfranco Battisti, ha due lauree: una in Economia ed una in Scienze Politiche. Ha iniziato la carriera in Fiat, a Torino, occupandosi per nove anni della Direzione Marketing e della Direzione Commerciale. Assunto dalle Ferrovie nel '98, dal 2009 a febbraio 2017 Battisti è stato il direttore della Divisione passeggeri nazionale e internazionale e dell'Alta Velocità di Trenitalia per poi diventare amministratore delegato di Fs sistemi urbani, il potente braccio del real estate del Gruppo che...