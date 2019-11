CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'UDIENZAdal nostro inviatoVICENZA «Anche se vorrei dare tutte le spiegazioni sulla vicenda, però le mie attuali condizioni fisiche non mi consentono di farlo e quindi mio malgrado mi avvalgo della facoltà di non rispondere».Samuele Sorato, 59 anni, rimane un'ombra nel processo per il crac della Popolare di Vicenza. L'ex numero 2 della banca oggi in liquidazione compare da un'entrata protetta, il suo avvocato Fabio Pinelli ha già chiesto l'udienza a porte chiuse e tutti i giornalisti presenti vengono accomodati fuori dall'aula. Dimagrito,...