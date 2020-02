L'OPERAZIONE

VENEZIA Safilo perde le griffe ma conquista un nuovo marchio americano giovane, nativo digitale che ha tra i soci l'attore Jamie Foxx. Il gruppo padovano (+ 2,08% ieri in Borsa) dopo aver acquisito nel dicembre scorso la californiana Blenders Eyewear ha rilevato per 61,6 milioni di euro la maggioranza di Privè Revaux, brand degli occhiali da sole di Miami. David Schottenstein, fondatore e amministratore delegato della società, mantiene una quota azionaria di circa il 15,5%. A Safilo è andato il 61,34%, mentre la rimanente partecipazione è detenuta da alcune celebrità di Hollywood come Foxx, Hailee Steinfeld e Ashley Benson. Tra i soci anche alcuni manager e altri investitori.

Il fondo di private equity Tsg Consumer Partners e le sue controllate hanno venduto lintera partecipazione al gruppo Safilo e ad altri azionisti dellazienda. Nel 2019, la società ha registrato un fatturato netto di circa 20 milioni di dollari, in crescita del 90% circa rispetto allanno precedente, e «prevede una forte crescita anche per il 2020». Schottenstein rimarrà Ad di Privè Revaux, che continuerà a gestire da Miami. Le risorse per loperazione arrivano in parte da un finanziamento da parte dellazionista di riferimento di Safilo, Multibrands Italy (controllato dal fondo olandese Hal Holding) e per la parte rimanente tramite disponibilità di cassa.

Privé Revaux nasce nel 2017 da una passione condivisa dei fondatori con l'obiettivo di rompere gli schemi del settore e puntare sulle vendite digitali. Oltre ai tradizionali occhiali da sole, Privé Revaux ha ampliato la propria offerta di qualità e tendenza ad un prezzo accessibile proponendo anche occhiali che riducono l'affaticamento visivo e occhiali da lettura. «Siamo entusiasti di arricchire il nostro portafoglio di brand di proprietà con Privé Revaux, un marchio di origine americana in rapida crescita, con una strategia di marketing digitale incentrata sui Millennial, che ha l'obiettivo di offrire occhiali di alta qualità, belli e accessibili», commenta l'Ad Angelo Trocchia.

TRATTATIVA SUGLI ESUBERI

Safilo ha annunciato un piano deciso di ridimensionamento produttivo con 700 esuberi, la chiusura confermata entro fine giugno del sito di Martignacco (Udine, 250 addetti), 400 lavoratori a Longarone (dove potrebbe essere attivata la solidarietà per evitare uscite) e 50 nella sede centrale di Padova. I sindacati hanno bocciato il piano e stanno svolgendo assemblee negli stabilimenti che dovrebebro completarsi entro il 14 febbraio. Poi nuovo incontro a Roma al Ministero dello sviluppo.

Maurizio Crema

