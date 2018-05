L'OPERAZIONE VENEZIA Popolare Vicenza, la liquidazione mette sul mercato immobili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OPERAZIONEVENEZIA Popolare Vicenza, la liquidazione mette sul mercato immobili per oltre 400 milioni. Il tutto mentre sul fronte dei processi sul crac il Tribunale del Riesame ha confermato i sequestri cautelativi per i beni di Giuseppe Zigliotto e dei parenti congelati su richiesta delle parti civili. Restituiti invece gli arredi alla moglie di Gianni Zonin, Silvana Zuffellato.Una delle partite più importanti per i creditori e le migliaia di soci della Popolare Vicenza azzerati è quella che secondo il Sole24ore si aprirà entro l'estate...