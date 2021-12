Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'OPERAZIONEVENEZIA Acciaierie e Fonderie Cividale acquisisce il 75% della trevigiana Rössl & Duso e completa la scalata avviata nel 2018 con l'entrata al 25%.Attiva dal 1969 a Vedelago (Treviso), Rössl & Duso (13 milioni di fatturato) è specializzata nelle lavorazioni meccaniche di precisione (alesatura, fresatura, tornitura, rettifica) per la realizzazione di manufatti in acciaio in particolare nei settori: energetico (eolico, gas,...