L'OPERAZIONETORINO I Lavazza si bevono la tv digitale. Chili, il nuovo servizio video on demand di tipo transazionale che punta a battere la concorrenza di Sky e Mediaset Premium ma anche di Netflix, Infinity o Now, ha un nuovo importante investitore. Dopo Sony Pictures Entertainment, Paramount Pictures, Warner Bros e Viacom, per citarne soltanto alcuni, anche i Lavazza entrano nel capitale della piattaforma streaming. Con una operazione da circa 25 milioni di euro, la famiglia della nota azienda torinese di torrefazione ha acquistato il 25%...