Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'OPERAZIONEROMA L'assemblea dei soci di Atlantia non ha raggiunto il quorum, ma comunque la maggioranza ha votato contro la proroga del progetto di scissione di Autostrade per l'Italia. Che dunque si ferma. I soci della holding si sono praticamente spaccati in due. La votazione è finita 52% contro 48%. A votare per lo stop all'operazione sono stati la famiglia Benetton, attraverso Edizione Holding, e la fondazione Crt. I fondi di...