L'OPERAZIONEROMA I fondi di investimento puntano su Mediaset, convinti che il Biscione in Borsa sia «sotto prezzo». Il titolo infatti è salito di quasi il 10% fino alla soglia psicologica dei tre euro in una seduta agostana di Piazza Affari apparentemente tranquilla, con un boom di scambi superiori al 10% del capitale del gruppo televisivo. Dimensioni da scalata, ma per motivi diversi i due contendenti - Vivendi e Fininvest - non possono acquistare in modo massiccio e quindi gli analisti indicano un classico riposizionamento in vista...