Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'OPERAZIONEROMA È il d-day per Ita. Oggi il cda della compagnia tricolore presieduto da Francesco Caio e guidato da Fabio Lazzerini potrebbe decidere di lanciare l'offerta per l'acquisto di almeno una cinquantina di aerei dall'Alitalia in amministrazione straordinaria. Tutto dipenderà dall'esito dell'incontro odierno in video-conferenza, l'ennesimo, con la commissaria alla Concorrenza europea Margrethe Vestager. Vertice al quale...