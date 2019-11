L'OPERAZIONE PADOVA Per una volta a fare shopping in Francia sono gli italiani,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEPADOVA Per una volta a fare shopping in Francia sono gli italiani, anzi, i veneti. La padovana Morellato ha acquisito per 50 milioni la catena retail Cleor, uno dei principali player francesi di gioielleria prêt-à-porter. L'azienda veneta leader in Europa nella produzione e commercializzazione di cinturini, gioielli e orologi, ha annunciato il colpo in Francia col supporto di Unicredit. La catena retail Cleor registra 80 milioni di euro di fatturato nel 2019, con all'attivo 800 dipendenti di cui 110 localizzati nella sede...