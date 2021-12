«Non saremo più i guardiani del debito». In Europa i falchi non volano più (o quasi). Nei Paesi Bassi, la fumata bianca per il quarto governo consecutivo guidato da Mark Rutte, al termine di nove mesi di trattative fra gli stessi alleati della scorsa coalizione, porta con sé anche un inedito cambio di passo: per la prima volta gli olandesi non considerano la riforma del Patto di stabilità e crescita come un tabù e sono pronti a lasciarsi alle spalle il passato fatto di austerità. «Siamo la quinta economia europea, abbiamo la responsabilità di un ruolo più propositivo», commentano da L'Aia fonti vicine al governo. La novità è anzitutto una questione di politica interna: nel programma presentato ieri in Parlamento si prevedono imponenti investimenti statali che rompono con la tradizione frugale: più stanziamenti per scuola, difesa, edilizia sociale, clima vogliono anche dire che nei prossimi anni i Paesi Bassi supereranno il tetto del 60% del rapporto debito/Pil. Di colpo, insomma, gli olandesi si trovano non più reticenti spettatori, ma parte attiva dello sforzo riformista. Nel 2022 le istituzioni Ue sono chiamate a rivedere il Patto in modo da arrivare al 1° gennaio 2023 - quando la disciplina di bilancio tornerà operativa dopo quasi tre anni di sospensione - già con regole nuove.

Gab.Ros.

