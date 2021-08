Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RETROSCENAMILANO Ita prova a recuperare il tempo perduto dai commissari di Alitalia, ponendo termini stringenti alla proposta del 16 agosto, resa binding due giorni fa con delibera del cda, per acquistare il ramo d'azienda aviation della compagnia in amministrazione straordinaria. Nell'offerta è fissata la scadenza per avere una risposta dalla controparte: ore 18 di martedì 31 agosto, atteso che nei sette giorni seguenti si dovrà...