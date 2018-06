L'Italia può bloccare la ratifica dell'accordo tra Ue e Canada

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMMERCIOBRUXELLES Il Ceta, l'accordo commerciale Ue-Canada, «è già stato ratificato a livello Ue da tutti gli Stati membri. Ora è in corso la ratifica a livello nazionale: una decina di Stati lo hanno ratificato finora ed è un processo in corso».Così Daniel Rosario, portavoce della Commissione Europea per il Commercio, commenta la possibilità che l'Italia non ratifichi il trattato commerciale con il Canada. «Se non viene ratificato, il trattato non si applica», ha aggiunto il portavoce capo Margaritis Schinas. Il precedente c'è....