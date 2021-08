Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONFCOMMERCIOROMA In Italia la quota di popolazione giovane sul totale è più bassa di quella degli altri Paesi europei. E contemporaneamente i giovani che ci sono fanno molta più fatica a trovare un'occupazione, anche quando sono usciti dal percorso formativo. La combinazione di demografia sfavorevole e mercato del lavoro ostile a ventenni e trentenni può essere una grave minaccia anche per l'economia del Paese nel suo complesso, come...