L'Italia è in stagnazione: Pil rivisto al ribasso A luglio la disoccupazione aumentata al 9,9%

ISTATROMA L'economia italiana è in stagnazione. L'Istat ha confermato ieri che nei tre mesi fra aprile e giugno il Pil è rimasto fermo rispetto ai tre mesi precedenti. Nel confronto con lo stesso periodo del 2018, la stima invece è stata rivista al ribasso: la variazione da nulla che era nella rilevazione precedente scende a negativa (-0,1%). Se negli ultimi due trimestri dell'anno non ci sarà una svolta e l'economia resterà ferma la crescita del 2019 non si muoverà da zero. «Prosegue ormai da cinque trimestri la fase di stagnazione,...