L'Italia crede ancora nella terra prezzi in crescita anche nel 2018

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO STUDI0ROMA È solo un piccolissimo segnale, ma non succedeva da decenni. Per il secondo anno consecutivo l'andamento dei prezzi della terra mantiene il segno positivo. Lo rileva l'indagine annuale di Crea, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'economia agraria che fa capo al ministero di via XX Settembre. Nel 2018 un altro leggerissimo aumento appena lo 0,2 %, esattamente come l'anno prima - dimostra un'inversione di tendenza rispetto agli anni di abbandono delle campagne. IL PATRIMONIOGli incrementi più robusti sono stati...