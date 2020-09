L'ISTRUTTORIA

ROMA L'Antitrust accusa le Poste di non consegnare correttamente le raccomandate facendo perdere tempo e soldi ai cittadini e per questo ha sanzionato la società con una multa di 5 milioni. Dura la risposta dell'azienda guidata da Matteo Del Fante che ha subito respinto ogni addebito, ribadito la sua correttezza e annunciato un ricorso al Tar. «È priva di qualsiasi fondamento l'ipotesi secondo la quale l'azienda avrebbe posto in essere azioni che ingannino i clienti», è stata la replica di Poste. In particolare, secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'azienda ha «adottato una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del consumo, consistente nella promozione, risultata ingannevole, di caratteristiche del servizio di recapito delle raccomandate». Una condotta che ha provocato molti reclami e «notevolissimi danni» ai consumatori e al sistema giustizia del Paese «per i ritardi dovuti ad errate notifiche nell'espletamento dei processi, soprattutto quelli penali, con conseguente prescrizione di numerosi reati».

RITARDI NELLE NOTIFICHE

Tutte accuse contestate con forza dalle Poste. I vertici della società si dicono «esterefatti» per il riferimento contenuto nel provvedimento alle notifiche degli atti giudiziari che «mai sono stati oggetto della procedura istruttoria». Peraltro, «come dovrebbe essere noto trattasi di un servizio del tutto differente dalle raccomandate, rigorosamente disciplinato dal legislatore e in merito al quale, da decenni, Poste Italiane garantisce il corretto funzionamento del Sistema Giustizia su tutto il territorio nazionale». Per le raccomandate, Poste puntualizza che «nel 2019, sono state consegnati oltre 120 milioni di pezzi, ricevendo meno di mille reclami relativi agli avvisi di giacenza, pari allo 0,00008% del totale».

