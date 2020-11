L'INVESTIMENTO

VENEZIA La seconda fabbrica con l'anima artigiana di Thelios ormai è al decollo. Dal 2021 saranno in vendita in tutto il mondo i primi occhiali Dior realizzati in questo gioiello di Longarone (Belluno) dove l'alleanza tra il gruppo del lusso Lvmh e la Marcolin ha dato vita con un investimento complessivo di circa 70 milioni a una realtà super tecnologica dove l'uomo ha una importanza decisiva. «Qui molte lavorazioni sono ancora fate a mano proprio per garantire unicità e qualità ai nostri prodotti - spiega Giovanni Bossi, 62 anni, Ad di Thelios - a Longarone abbiamo una vera manifattura dove il made in Italy può essere realizzato al meglio, ma qui troveranno sede anche molte altre attività legate alla realizzazione dei nostri occhiali, dal design alla prototipia, in un ciclo integrato che ci permette di tenere sempre sotto controllo tutti i processi produttivi. Qui utilizzeremo stampanti in 3D e macchinari avanzatissimi realizzati per il 90% in Veneto. Possiamo dire davvero che la nostra iniziativa è un volano per tutto il territorio. E anche per la sostenibilità: qui stiamo studiando, insieme ad altre aziende italiane e straniere, come riciclare l'acetato».

La nuova base di Thelios, T2 il nome in codice, si affianca a quella già operativa dal 2018 e porta la superficie totale occupata per la produzione a 18mila metri quadrati, 20mila con gli uffici. Qui lavorano 360 persone sulle 427 totali di Thelios in Italia (con Padova e Milano). «L'età media è sui 35 anni, la metà sono donne - spiega Zoppas - i diplomati sono formati nella nostra accademia interna. In futuro l'occupazione potrà crescere ancora, questo dipenderà dalle politiche produttive di Lvmh che punta a realizzare internamente tutti gli occhiali dei propri brand». A regime, quando oltre a Dior verranno prodotti gli occhiali di altre griffe di Lvmh, oggi dati in licenza ad altri, gli addetti salirebbero in totale a 700. Ma è di ieri l'allarme lanciato sull'occhialeria dall'assessore al lavoro del Veneto Elena Donazzan: «La situazione è drammatica, la cassa integrazione nel settore è aumentata del 1.850%, le assunzioni a tempo determinato per i lavoratori con bassa qualifica sono crollate ma c'è necessità di professioni ibride e di alto profilo». «Noi abbiamo assunto 20 addetti da Safilo, ma non è che abbiamo avuto tante altre richieste e trovato molte candidature al nostro progetto - spiega Zoppas -. Siamo pronti a collaborare con le autorità in questa crisi ma chiediamo che venga fatto di tutto per proteggere il vero made in Italy».

