CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INVESTIMENTOROMA Ammonta a circa 40 milioni di Renmimbi, equivalenti a 5 milioni di euro, il terzo finanziamento in valuta locale concesso da Cassa Depositi e Prestiti utilizzando la liquidità proveniente dall'emissione del Panda Bond. La linea di credito è stata accordata in favore di Fiamm Autotech Co (Fiamm Autotech), società che opera nel mercato cinese, consociata della vicentina Fiamm che produce componenti e accessori.Il gruppo Fiamm è leader mondiale nello sviluppo, produzione e distribuzione di avvisatori acustici e sistemi di...