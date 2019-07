L'INTERVISTA VENEZIA Un veneto di nuovo alla guida dei calzaturieri italiani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAVENEZIA Un veneto di nuovo alla guida dei calzaturieri italiani dopo 35 anni. È il padovano Siro Badon, 64 anni, imprenditore del calzaturificio De Robert, di Saonara. Toccherà a lui pilotare gli imprenditori di questo settore, uno dei più importanti del made in Italy e del made in Veneto, fuori da questa stagnazione che comincia a virare verso la crisi.«I primi mesi dell'anno per il nostro settore sono preoccupanti, il contesto internazionale è complicato e quello italiano ancora di più, siamo in mano a dei dilettanti allo...