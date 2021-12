L'INTERVISTA

«Sono assolutamente d'accordo col presidente di Coldiretti Prandini quando fa queste dichiarazioni contro il sotto costo: è ora di sgamare chi applica queste pratiche. Se c'è qualcuno che fa il furbo in questo momenti e che abusa della sua posizione dominante deve essere punito - commenta Luca Migliolaro, 50 anni appena compiuti, direttore commerciale di Supermercati Pam -. La mia esperienza nel mio gruppo, in Federdistribuzione e Adm, è che la grande distribuzione non è coinvolta in queste pratiche. Se facciamo un sotto costo, ci rimettiamo noi per attirare nuovi clienti: il produttore lo paghiamo al prezzo convenuto».

Eppure Prandini vi prende di mira...

«Da inizio anno ci siamo confrontati con Coldiretti e le altre associazioni dei produttori, e questa nuova normativa ci trova perfettamente d'accordo perché l'abbiamo promossa anche noi. Ora siamo pronti a sedere insieme in un tavolo di controllo con loro tra qualche mese per capire dove ci sono gli incagli e i problemi».

I discount?

«Non fanno parte dell'Associazione della Distribuzione Moderna, ma non voglio accusare nessuno. Ricordo solo che i numeri reali che dà Ismea dicono che l'agricoltore guadagna in media con noi della grande distribuzione 10 punti in più rispetto al dettaglio tradizionale e al mondo della trasformazione industriale. Poi ci possono essere delle mele marce anche all'interno della Gdo, e vanno denunciate».

Voi che rapporti avete con i produttori?

«Io come Pam cerco di lavorare insieme ai produttori, guardando i loro costi e le loro esigenze perché vogliamo creare rapporti duraturi. Poi c'è il prodotto di importazione in cui devi avere il prezzo. Mediamente non lavoro mai con grossisti, generalmente ci rapportiamo direttamente con gli agricoltori o le loro organizzazioni».

E le vostre offerte sotto costo?

«Tutti le fanno per prodotti di spesa base, pasta, olio, tonno, ma non è che chiedo all'agricoltore di vendermi il prodotto sotto il loro costo. Nel mondo dell'ortofrutta non li facciamo da almeno due anni e mezzo, può essere capitato per un volantino, situazioni residuali. Il nostro sotto costo è una sorta di premio che diamo alla clientela. Ma non obblighiamo il fornitore a farlo».

Se qualcuno dei vostri manager sgarra?

«Abbiamo un codice etico molto dettagliato e vincolante, se qualcuno dei nostri buyer sgarra, obbligando i produttori a un prezzo troppo basso, va contro le regole dell'organizzazione e pertanto viene a mancare il rapporto di fiducia».

E il caporalato?

«Eravamo stati tra i primi a chiedere che le aziende per poter lavorare con noi dovevano far parte della Rete del lavoro Agricolo di Qualità. Non ce l'hanno fatta, troppa burocrazia. Ora puntiamo a certificare tutti i nostri produttori con Global Gap, un privato. Lo Stato deve fare la sua parte controllando per esempio anche i distributori. L'Antitrust ha strumenti potentissimi per fare queste verifiche».

Maurizio Crema

