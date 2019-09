CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTALONDRA «Ci vogliono perché portiamo idee, capacità di realizzarle, valore aggiunto». Non nasconde la sua soddisfazione Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, all'indomani dell'ingresso ufficiale dell'industria italiana della difesa, ex Finmeccanica in testa, a fianco della britannica e della svedese nel programma per il nuovo aereo da combattimento Tempest. Una firma che suggella un buon periodo per Leonardo. Il gruppo è rientrato nella top ten mondiale delle industrie aerospaziali e della difesa, settimo...