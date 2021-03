L'INTEGRAZIONE

MILANO Arriva al traguardo il processo di integrazione di Astaldi nella vecchia Salini Impregilo (oggi Webuild) e i titoli del gruppo della famiglia romana scivolano in Borsa per adeguarsi ai valori di concambio. I consigli di Webuild e Astaldi hanno concordato i passaggi che daranno vita alla scissione proporzionale, nel gruppo partecipato dalla famiglia Salini, Cdp e grandi banche, delle attività in continuità di Astaldi: il concambio azionario è stato definito e attribuirà ai soci Astaldi 203 azioni ordinarie Webuild ogni 1.000 Astaldi possedute. I termini e le condizioni puntuali dell'operazione, che costituisce una tappa cruciale di Progetto Italia - si legge in una nota - saranno portati all'approvazione dei cda di Webuild e Astaldi previsti per il 19 marzo.

PROGETTO ITALIA

Progetto Italia è l'operazione di consolidamento nel settore delle costruzioni finalizzata al salvataggio di Astaldi e alla creazione di un campione del settore attraverso il rafforzamento dell'ex Salini Impregilo, di cui sono diventati azionisti Salini Costruttori con il 44,99%, Cdp Equity (18,68%), Unicredit (5,38%), Intesa Sanpaolo (5,28%) e Banco Bpm (0,67%). La convocazione delle assemblee straordinarie ai fini dell'approvazione del progetto data rispettivamente 29 aprile 2021 (Astaldi) e 30 aprile 2021 (Webuild) con perfezionamento dell'operazione atteso entro lugli, cioè tre anni dopo le prime avvisaglie della crisi Astaldi, frutto di un deterioramento combinato tra industria e finanza: il gruppo romano si è indebolito a causa della redditività calante delle concessioni finanziate con un debito divenuto via via insostenibile (3,5 miliardi).

SCIVOLONE IN BORSA

Ieri in Piazza Affari l'azione Astaldi ha chiuso al ribasso del 17,8% a 0,34 euro. Il movimento di Borsa sta di fatto allineando i prezzi delle società di costruzione al concambio: ai prezzi di venerdì scorso (0,4215 euro Astaldi, 1,65 euro Webuild) con 1000 azioni Astaldi si sarebbero ottenute 255 azioni Webuild; alle quotazioni di ieri il rapporto si è in pratica portato sui valori stabiliti dai cda per l'operazione. Webuild è già socio di controllo di Astaldi con il 65% del capitale.

TECNICALITÀ

Alla data di efficacia della scissione delle attività Astaldi tra quelle in continuità destinate a Webuild e le altre oggetto di concordato, gli azionisti di Astaldi riceveranno azioni ordinarie Webuild di nuova emissione, con annullamento di tutte le azioni ordinarie Astaldi (incluse le azioni possedute da Webuild) e conseguente delisting di Astaldi.

Gli eventuali creditori chirografari di Astaldi che dovessero essere riconosciuti come tali successivamente alla data di efficacia della scissione, avranno diritto a ricevere azioni ordinarie di Webuild. I soci di Webuild riceveranno warrant Webuild che daranno loro diritto di ricevere nuove azioni Webuild in misura che la quota partecipativa permanga in percentuale inalterata nell'eventualità che siano emesse nuove azioni Webuild in favore degli ulteriori creditori chirografari di Astaldi. Il capitale sociale della scissa Astaldi sarà azzerato e contestualmente ricostituito con una sottoscrizione di nuovo capitale da parte di una costituenda fondazione, che accompagnerà, in qualità di socio unico della scissa Astaldi, la gestione e l'ordinata dismissione del patrimonio destinato secondo la proposta concordataria.

r. dim.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

