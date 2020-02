LA NOVITÀ

TREVISO Fine di un'epoca: quella delle code all'Inps, delle attese infinite in sala d'aspetto per pratiche da, al massimo, qualche minuto. Da lunedì si cambia. Nelle sedi dell'Inps di tutto il Veneto si potrà accedere agli sportelli solo su prenotazione. All'inizio ci sarà una certe tolleranza - «Ovviamente non lasciamo indietro nessuno», premette il direttore regionale Antonio Pone - e anche chi si presenterà senza alcun preavviso verrà aiutato, ma gli verrà anche spiegata la nuova modalità, che passerà attraverso una telefonata al classico numero verde o l'utilizzo di una App scaricabile sul telefonino. Novità: la prenotazione potrà essere presa anche per il giorno stesso, «Senza perdite di tempo».

GLI SPORTELLI

L'Inps azzera le code ma, ovviamente, non taglia i servizi. Anzi. Ne cambia solo l'organizzazione. «Abbiamo iniziato la sperimentazione in alcune sedi, come quella di Treviso, da ottobre - continua il direttore generale - mantenendo però entrambi i canali: l'accoglienza tradizionale di chi si presenta allo sportello e si mette in coda e quella su prenotazione. Da lunedì la prima sparirà, ma con buon senso, mentre prediligeremo la seconda». A regime, le prestazioni dell'Inps saranno raggiungibili in tre modi: attraverso lo sportello veloce (già avviato da tempo) per le operazioni che prevedono pochissimo tempo come la richiesta di un Pin o il duplicato di un documento: «Cose che già adesso facciamo subito», precisa Pone. Poi ci sarà l'appuntamento per le incombenze che vanno dalla richiesta di chiarimenti per l'importo della pensione modificata all'improvviso all'iter da intraprendere per ottenere assegni di famiglia, ammortizzatori sociali, reddito di cittadinanza, contributi vari. Operazioni che, ogni giorno, intasano gli sportelli. Infine le consulenze: «La consulenza è prevista per i casi più complessi, quelli che prevedono uno studio della singola situazione e che non possono essere fatte sul momento allo sportello. Penso ai ricongiungimenti, ai consigli su come riscattare la laurea o come far valere contributi pagati in diverse casse previdenziali. Casi, insomma, che richiedono un lavoro preparatorio. Anche le consulenze verranno prenotate. Ma se qualcuno ci contatta per un'operazione all'apparenza semplice, ma che poi si dovesse rivelare complessa, saremo noi stessi a trasformarla in consulenza mettendo a disposizione le professionalità necessarie».

I CANALI

Per le prenotazioni quindi sono state studiate varie tipologie. La più classica: chiamare il numero verde 803164 gratis da telefono fisso, oppure lo 06/164164 con tariffa da mobile; oppure attraverso il sito dell'Inps (www.inps.it) inserendo poi il proprio Pin. Infine con la App Inps Mobile, scaricabile su tutti i telefonini smartphone. «L'utente potrà indicare il suo problema e gli verrà indicato l'orario in cui presentarsi. La sperimentazione condotta a Treviso ha portato a tempi di attesa ridotti a zero minuti. Si arriva all'orario concordato e si fa l'operazione richiesta. Questa - conclude Pone - è la strada che abbiamo intrapreso. Gli orari di apertura restano dalle 8,30 alle 12,30 ma dal 16 marzo partirà anche l'orario pomeridiano dalle 12,30 alle 16,30».

Paolo Calia

