CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAVICENZA Raccolti 98.720,01 euro in occasione della sedicesima edizione dell'evento benefico de «Il Gusto per la Ricerca», la onlus fondata nel 2004 dai fratelli Raffaele e Massimiliano Alajmo, affiancata quest'anno da Otb Foundation, l'organizzazione non profit del gruppo Otb creata da Renzo Rosso. Il pranzo, svoltosi lo scorso 29 settembre presso Diesel Farm, ha visto riunirsi alcuni dei più rinomati chef della ristorazione italiana. Tutte le persone coinvolte nell'evento hanno operato a proprie spese, senza alcun rimborso,...