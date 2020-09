L'INIZIATIVA

VERONA Portare a casa per ottobre l'aumento di capitale da 30 milioni per avere la forza di proporsi, con il sostegno della Regione tramite Veneto Sviluppo, come polo Veneto delle fiere. E andare così a misurarsi, se non a trattare, con Milano e Bologna.

È questo quanto emerso ieri a Verona dalla conferenza con cui il presidente di VeronaFiere, Maurizio Danese, e il direttore generale Giovanni Mantovani, hanno tracciato il piano per far ripartire le rassegne, individuare le richieste al Governo per il rilancio del settore e delineare il possibile futuro di un comparto che in Italia fatturava, prima del Covid, oltre 1 miliardo di euro, l'80% tra Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Il nodo da sciogliere resta l'aumento di capitale da 30 milioni, bloccato a luglio con la maggior parte dei soci, a partire dal Comune di Verona, che in piena emergenza Covid hanno fatto slittare tutto chiedendo anche di rivedere il valore di VeronaFiere, società all'epoca dell'approvazione del piano di sviluppo a febbraio, valutata 120 milioni. «È chiaro che i valori sono cambiati, basti pensare che il settore ha perso due mesi completi di manifestazioni con un danno che è quantificabile in 7-800 milioni per le nostre società - ha detto Danese -. A cui va aggiunto un indotto diretto di 2-3 miliardi ed un apporto al territorio che è pari a 10-30 volte il fatturato di ogni fiera a seconda della sua importanza».

Davanti a questo cataclisma economico, Danese ha accusato: «Il Governo ha ignorato fino ad agosto la situazione d'emergenza del settore, nonostante le continue richieste dei governatori Bonaccini, Fontana e Zaia. Solo a fine agosto è arrivato l'impegno di un contributo a fondo perduto di 63 milioni ed altri 300 milioni di finanziamenti al comparto fieristico. Poca cosa se consideriamo le perdite subite e soprattutto se crediamo nel valore di volano delle fiere per lo sviluppo del sistema Paese».

RIDOTTI I COSTI

«Per tutto questo - ha aggiunto il direttore Mantovani - come VeronaFiere abbiamo lavorato per rafforzarci dal punto di vista finanziario, grazie alla sensibilità del mondo bancario da Intesa a Unicredit. Ed attuando una riduzione dei costi pari a 35 milioni, ovvero il 45% in meno, dei quali il 20% per il personale compresi dirigenti e Cda. Questo per garantire la continuità aziendale del gruppo Verona Fiere e prepararci al recupero delle manifestazioni in questo autunno. Vogliamo tornare alle rassegne in presenza perché rimangono il modo migliore per fare affari e crescere, ma siamo anche consapevoli che il Covid ci ha aperto nuove strade, digitali, che per esempio ci permetteranno di tenere, durante OperaWine, delle degustazioni via web con i gli operatori in fiera collegati con 4 mercati oggi difficili da raggiungere in presenza: Usa, Canada, Giappone e Cina con degustazioni organizzate in contemporanea all'ambasciata italiana a Washington, a New York ed a Chicago, come a Tokyo, Toronto e Pechino». «Il nostro piano industriale 2018/2022 prevedeva l'aumento di capitale, lo sviluppo della Fiera e poi nel 2021 le valutazioni per un'eventuale quotazione in Borsa - riprende Danese - Il Covid ha scombussolato tutto, me ora vogliamo ripartire riprendendo in mano i nostri programmi di crescita. Sono certo che i soci confermeranno l'aumento di capitale da 30 milioni. Con la rassicurazione che su questo fronte abbiamo già avuto dalla Regione Veneto, che potrebbe aumentare la sua presenza nella società attraverso Veneto Sviluppo».

FIERACAVALLI IN PRESENZA

La prima rassegna in presenza a VeronaFiere aperta al grande pubblico dopo l'emergenza Covid sarà Fieracavalli, per questo sviluppata sui due fine settimana del 5-8 novembre e 13-15 novembre. Prima, dal 30 settembre al 2 ottobre, la nuova rassegna digitale Marmo+MacRestart, quindi due fiere di settore Oil&nonOil e Innovabiomed a fine ottobre che faranno da test sui nuovi sistemi di controllo del pubblico per far rispettare le misure antiCovid. A partire da un sistema ideato da una startup collegata all'Università di Verona capace di segnalare eventuali assembramenti nelle zone del quartiere fieristico per poter subito intervenire. Per arrivare a novembre a OperaWine ed a Job&Orienta.

Massimo Rossignati

