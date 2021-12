L'INIZIATIVA

VENEZIA Fedon, un laboratorio per tuffarsi nel futuro. La società bellunese ha inaugurato Eco-Lab, il nuovo laboratorio di analisi e test interno di prodotti e materiali utilizzati per la realizzazione dei portaocchiali e accessori.

Il laboratorio chimico è situato nel quartier generale di Alpago (Belluno) e ha tra le sue funzioni principali la verifica che le sostanze presenti rientrino nei parametri europei. All'interno del laboratorio ci sono macchinari specifici, necessari per svolgere le analisi richieste dal regolamento.

«In passato abbiamo svolto le analisi tramite laboratori esterni ma ci siamo accorti che alcuni macro composti, ricorrenti nei nostri prodotti, presentavano spesso criticità difficilmente risolvibili e con tempistiche molto lunghe - afferma Michele Polacci, manager per la sostenibilità di Fedon e responsabile del Lab -. Per ridurre quindi i tempi di risposta, mantenere maggiormente sotto controllo la qualità dei materiali dei nostri fornitori e la qualità offerta ai nostri clienti, abbiamo deciso di internalizzare l'analisi». Il presidente Callisto Fedon: «Il nuovo laboratorio interno è frutto della consapevolezza che ciò che ci differenzia sono proprio il know-how e il controllo di alcuni processi fondamentali e delicati che permettono di garantire alti standard di sicurezza e qualità ai nostri clienti».

SICUREZZA

All'interno vengono svolti anche i test meccanici sul prodotto finito; apposite macchine aprono e chiudono i portaocchiali oltre 3000 volte per testare la durevolezza delle cerniere oppure sono sottoposti ad alte temperature per controllarne la resistenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA