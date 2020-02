L'INIZIATIVA

BRUXELLES Il cantiere è aperto, come sarà chiuso è tutto da vedere. In sintesi è questo il succo della nuova partita sulle regole di bilancio sotto i colpi della bassa crescita e alla ricerca di leve per sostenere la transizione ecologica e digitale dell'economia. La Commissione von der Leyen ha aperto il cantiere guardandosi bene dall'indicare che tipo di costruzione ha in mente. Dopo un lungo e controverso dibattito interno, ha scelto la via della consultazione pubblica su un documento che analizza pregi e difetti (tanti) della supervisione economica: parteciperanno governi, istituzioni parti sociali. Risposte entro giugno dopodiché, sulla base dei risultati, la Commissione entro dicembre presenterà delle proposte.

TEMPI LUNGHI

Il patto di stabilità non soddisfa né il fronte del Sud né il fronte del Nord e la fiducia tra i governi è ai minimi termini. Lette in filigrana le domande per la consultazione si può individuare la direzione di marcia. Un primo livello di intervento riguarda come liberare gli investimenti pubblici verdi e per l'economia digitale garantendo uno spazio nei bilanci pubblici. Nessuno parla di golden rule (sconto secco dai calcoli del deficit), più probabile l'estensione dell'attuale flessibilità. Da definire per quali investimenti e quanto spazio.

Secondo livello: semplificare i parametri per valutare la posizione fiscale di un paese e definire gli obiettivi di deficit. Stop a riferimenti contestabili e contestati come output gap (scarto tra crescita potenziale ed effettiva) e bilancio in termini strutturali, meglio concentrarsi su un tetto di spesa pubblica tenendo conto di un andamento pluriennale. Ecco l'àncora per tenere sotto controllo il debito e ridurlo.

Terzo: sotto tiro gli «errori rilevanti» nelle politiche fiscali di cui parla il Trattato Ue. «La sorveglianza va commisurata alla gravità della situazione», dice la Commissione. Il riferimento è al 3% di deficit/pil e al 60% di debito/pil. Occorrerà decidere che fare della legislazione che ha reso operative quelle regole con gli obblighi a seguire percorsi stretti di consolidamento anno dopo anno: per non limitarsi ad allargare solo un po' i margini di manovra sui deficit occorre modificare delle norme e non è detto che tutti i governi siano d'accordo.

Emerge il tema del debito alto, «errore rilevante» per eccellenza. Si ipotizza un collegamento stretto tra vigilanza sui conti pubblici e vigilanza sugli squilibri macroeconomici «nei casi in cui la sostenibilità del debito è collegata sia alla disciplina di bilancio che a ostacoli strutturali alla crescita potenziale». Qui si ritrova tutto il caso italiano. Si intravvede l'idea che una stretta vigilanza Ue sul debito sia la condizione per la maggiore flessibilità sugli investimenti pubblici con una visione più a medio termine. Il commissario all'economia Paolo Gentiloni difende il principio per cui le facilitazioni per gli investimenti devono riguardare tutti gli Stati: «Nessuno vuole mettere in discussione le regole della stabilità dei bilanci, cosa che sarebbe controproducente, ma occorre un impulso alla crescita». Quanto all'Italia «è tra i Paesi a più alto debito, che deve essere tenuto sotto controllo, ma non possiamo immaginare una situazione nella quale gli investimenti per la transizione ambientale, per l'economia digitale e il lavoro possano essere preclusi ai paesi che hanno un debito molto elevato».

Antonio Pollio Salimbeni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA