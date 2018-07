L'informatico che guida i processi di innovazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROFILO/2ROMA Il nuovo presidente di Ferrovie dello Stato, Vittorio Castelli, ricopriva da due anni, in Fs, il ruolo di direttore Centrale Innovazione e Sistemi Informativi. Laureato in fisica a indirizzo cibernetico presso l'Università degli Studi di Milano, inizia la sua carriera nel settore dello sviluppo software e in parallelo avvia la carriera accademica: dal 1978, per 18 anni, è in Etnoteam. A maggio del 1996 si trasferisce in Infostrada e a giugno 1997 approda in Fiat Auto, dove guida la ricostituzione dell'organizzazione IT di...