Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MOSSABRUXELLES Il governo è pronto a intervenire di nuovo per attenuare gli effetti del caro-energia sui conti di famiglie e imprese, mentre si temono nuove fiammate dei prezzi dopo il nuovo picco del gas registrato ieri. Anche perché l'emergenza continua a tenere banco, con l'inflazione nell'Eurozona che - come reso noto ieri - a novembre ha toccato 4,9%, trainata in particolare dall'impennata dell'energia. È il valore più alto in 24...