L'inflazione triplica in 4 mesi Verona quarta città più cara

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PREZZI E APERTUREVENEZIA Ferragosto è in arrivo e sarà un altro giorno di festa al lavoro per molti lavoratori del commercio. I sindacati premono per essere convocati dal governo, dopo l'impegno del vicepremier e ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, per una stretta sulle aperture festive dei negozi. Intanto continuano la lotta, con nuovi scioperi proclamati da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs in Toscana, Lazio e Puglia.Abrogare la deregolamentazione su orari e giorni di apertura dei negozi introdotta dal governo Monti nel 2011 è da...