LA CONGIUNTURAVENEZIA L'industria italiana frena a marzo ma nel primo trimestre dell'anno la produzione cresce comunque dell'1% su fine 2020 grazie alla domanda estera. Ora il rilancio dovrebbe accelerare, ma secondo il centro studi di Confindustria, con l'area dei servizi «ancora in forte sofferenza» è ora «cruciale che la campagna vaccinale proceda in maniera rapida ed efficiente, come garantito dal Governo; se per qualche ragione ciò...