L'INDAGINEMESTRE Dal febbraio 2020 all'agosto 2021 a livello nazionale il numero dei lavoratori non dipendenti è sceso di 302 mila unità (-5,8%) e quello dei dipendenti è calato di 89 mila (-0,5%). Se, in termini assoluti, i primi sono arrivati a 4.936.000, i secondi hanno toccato quota 17.847.000. Lo rileva l'ufficio studi della Cgia di Mestre per la quale chi ha subito di più sono state le partite Iva.Concentrandosi sul Nordest in quasi...