L'INCONTRO PADOVA «Un modello moderno di Fondazione bancaria riesce a fare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCONTROPADOVA «Un modello moderno di Fondazione bancaria riesce a fare da apripista, diventa un soggetto innovatore capace di trasferire allo Stato». Lo ha detto ieri Francesco Profumo, ex presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed ex ministro dell'Istruzione e dell'Università all'aula magna del Bo di Padova durante l'incontro Le Fondazioni di origine bancaria e l'innovazione sociale. Alla tavola rotonda hanno partecipato anche Giuseppe Guzzetti, ex presidente di Fondazione Cariplo e Gilberto Muraro, alla guida di Fondazione...