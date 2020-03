L'INCHIESTA

TREVISO «Le mie funzioni esulavano da mansioni che potessero avere a che fare con la determinazione dei valori di collocamento delle azioni di Veneto Banca. Sono del tutto estraneo alle contestazioni che mi vengono mosse contro».

Parole di Massimo Lembo, l'ex responsabile della Direzione Centrale Compliance dell'istituto di credito finito in liquidazione coatta. Assistito dall'avvocato Piero Barolo, il 67enne trevigiano ha parlato per quattro ore e mezza con i sostituti procuratori Massimo De Bortoli e Gabriella Cama nel corso dell'interrogatorio che aveva chiesto di sostenere dopo la chiusura delle indagini sulla presunta truffa milionaria di Veneto Banca. Lembo è accusato di associazione a delinquere assieme ad altre cinque persone: oltre all'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli, nel mirino della procura di Treviso sono finiti Mosè Fagiani (ex condirettore generale e responsabile dell'area commerciale), Renato Merlo (ex responsabile della Direzione Centrale Pianificazione e Controllo), Stefano Bertolo (ex dirigente preposto alla redazione dei libri contabili societari) e Cataldo Piccarreta (ex direttore della Area Mercato Italia).

IL CONFRONTO

Lembi, il primo degli indagati a trovarsi faccia a faccia con i pm del pool Veneto Banca, ha in sostanza scaricato le colpe segli altri ex vertici, sostenendo che non c'entra nulla con le presunte truffe sul collocamento delle azioni dell'istituto di credito. «È stato un interrogatorio molto franco - ha precisato l'avvocato Barolo -. Quattro ore e mezza di confronto in cui abbiamo avuto modo di spiegare tutto. E soprattutto di consentire ai pubblici ministeri di comprendere come ogni contestazione sia in realtà estranea alle funzioni di Lembo. L'accusa - prosegue il legale - è pesantissima ma Lembo aveva altri ruoli e altre funzioni e non poteva intervenire sulla determinazione del valore di collocamento delle azioni e delle obbligazioni, né aveva voce in capitolo nella redazione di quella documentazione che si ritiene essere stata aggiustata per coprire la situazione di estrema difficoltà dell'ex popolare. Non aveva funzioni decisionali di quella portata».

LE ACCUSE

A Massimo Lembo, così come agli altri indagati, viene contestato di essere stati tutti a conoscenza del fatto che «la società si trovava in una situazione patrimoniale e finanziaria assai critica» e che «il valore delle azioni era ampiamente sovrastimato di almeno il 40% quantomeno a decorrere dal 2012».

Il danno netto provocato alla clientela, stimato dalla Procura trevigiana, è di oltre 107 milioni di euro. Tra le contestazioni anche l'erogazione di prestiti finalizzati all'acquisto di azioni in violazione delle disposizioni degli organismi di vigilanza bancari per un ammontare di circa 400 milioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

