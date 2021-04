Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'IMPRESAVENEZIA Ligabue cambia pelle, vara una rivoluzione manageriale e informatica a colpi di algoritmi predittivi per le forniture navali e chiude il 2020 a circa 250 milioni di fatturato con commesse in tutto il mondo per 200 milioni.«Negli ultimi 15 mesi siamo stati investiti tutti quanti da qualcosa di più grande di noi, che ha portato un necessario cambiamento per costruire un nuovo futuro per la nostra azienda e anche per le nostre...