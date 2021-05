Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'IMPRESAVENEZIA La padovana HiRef chiude il 2020 con un fatturato in crescita del 30% a 71 milioni. L'Ad e fondatore Mauro Mantovan: «creatività e capacità di rottura degli schemi dei giovani benzina per nostro motore».La pandemia non ha fermato HiRef e le imprese gemmate da essa. L'azienda del gruppo bolognese Galletti specializzata nella realizzazione di impianti di climatizzazione per ambienti tecnologici e tecnici che ha sede...