L'IMPRESA

VENEZIA Gibus chiude a quasi 41 milioni il 2019 ed è pronta a nuove acquisizioni. «L'anno scorso abbiamo segnato una crescita del fatturato del 20,45% sul 2018, con la linea lusso high tech che ormai vale quasi un terzo del totale del giro d'affari ed è cresciuta di oltre il 46% mentre l'ebitda si mantiene su livelli elevati - spiega Gianfranco Bellin, 63 anni, fondatore dell'azienda padovana di Saccolongo che realizza pergole e tende da sole di alta gamma - la quotazione dello scorso giugno ci ha portato 5 milioni di nuova liquidità che contiamo di utilizzare per nuove acquisizioni: puntiamo soprattutto a Germania, Svizzera, Austria e Francia. E siamo pronti a fare nuove assunzioni dopo i 25 addetti inseriti l'anno scorso, ma lo faremo in base alla nostra crescita non in base ai decreti del governo».

Bellin è un imprenditore del Veneto che unisce quella spinta verso lo sviluppo con una visione lucida delle sfide necessarie per far continuare a crescere il suo gioiello, quel cappello a cilindro (la traduzione di Gibus) che di strada ne ha già fatta tanta ma ne vuole fare ancora di più. «La nostra forza è la rete di rivenditori specializzati che abbiamo in Italia e all'estero, fidelizzati, esclusivisti, che hanno creato insieme a noi dei veri atelier, vetrine fondamentali per i nostri prodotti che hanno una grandissima componente di tecnologia domotica e di stile. Gibus detiene 45 brevetti esclusivi e 26 modelli di design depositati», dice Bellin. Il primo passo fondamentale nel 2008, quando 4 società del settore si alleano per spingere su nuovi prodotti. Nel 2012 la fusione e poi la concentrazione a Padova dell'attività produttiva. «Un processo nel quale ci ha affiancato l'ex merchant bank di BpVi, Nem, che ha acquisito un quarto del capitale nel 2016 - ricorda il presidente e Ad di Gibus - poi la partecipazione è passata ad Alkemia sgr, uscita nel 2018. Oggi io, mia moglie Lucia, il vero cuore di quest'impresa, e mio figlio siamo gli azionisti di controllo. Il 16,75% è il flottante dopo la quotazione al mercato borsistico Aim del giugno scorso». Al vertice è stato già inserito il figlio Alessio, 33 anni. «È laureato in architettura, poi si è innamorato dell'azienda - spiega il padre - abbiamo anticipato i tempi del passaggio generazionale, deve essere fatto quando si è nel pieno delle forze».

LARGO AI GIOVANI

Per innestare nuova linfa in un'azienda fondato nel 1982 e oggi totalmente orientata al futuro: «L'età media dei nostri 191 dipendenti è di 40 anni, con loro studiamo a fondo le possibilità di sviluppo della domotica e dell'internet delle cose, senza dimenticare quello stile che ci ha permesso di realizzare prodotti come la pergola bioclimatica che adatta il nostro spazio alle condizioni differenti di sole, vento e anche neve».

M.Cr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA