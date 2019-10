L'IMPRESA MOGLIANO L'ultima grande visione di Cesare Bovolato è stato lo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'IMPRESAMOGLIANO L'ultima grande visione di Cesare Bovolato è stato lo store Cadoro di Mogliano: un supermercato inserito in un parco, che sposa una filosofia green e a basso impatto, voluto nonostante mesi di polemiche. Un luogo che è andato a colmare un vuoto urbano, immerso nel verde, tra il Brolo e un'antica cappella restaurata. Il signor Cesare il 27 giugno era lì. Nell'area ex Macevi divenuta nuova agorà verde. Aveva gli occhi lucidi dalla commozione per quel grande progetto. Ma, come nel suo stile, la parola era sempre in...