VENEZIA (m.cr.) Il vino è uno dei settori d'export di punta del Veneto ma il 2019 non è stato facile nemmeno per re prosecco. «Siamo cresciuti pochissimo in fatturato a causa delle tensioni che ci sono state verso Gran Bretagna, Russia e Usa: temiamo molto dazi da inizio del 2020. Male è andata anche a Hong Kong (- 50%) e in Cina: usano ancora l'arma della burocrazia per impedire l'accesso delle merci europee - spiega Sandro Bottega, presidente dell'omonima azienda trevigiana, uno dei marchi di punta del prosecco -. Per l'ennesima volta la maggior parte delle imprese italiane, e in particolare quelle del nostro settore, sono andate all'estero a proporre prodotti senza aver sviluppato livelli di marketing adeguati. Si punta ancora troppo sul prezzo basso, anche se siamo i primi per qualità. I francesi ci surclassano». Eppure per la Bottega spa quello transalpino è uno dei mercati più promettenti: «Lì è andata molto bene perché c'è un consumatore evoluto - spiega il presidente del gruppo da 80 milioni di fatturato -. La Germania ha tenuto, il Giappone invece ci ha sorpreso: + 30%, questo anche grazie agli accordi commerciali con la Ue. Molto bene i mercati africani come l'Etiopia».

UTILI RADDOPPIATI

Bottega comunque è soddisfatto per il 2019: «È stato un anno molto positivo, abbiamo migliorato l'efficienza e tagliato i costi, gli utili sono raddoppiati quasi al 10% del fatturato che si è fermato a 60 milioni (85% dall'export). Abbiamo aperto la cantina a Valgatara (Verona) e il nuovo centro logistico, fatto un importante investimento di 80 ettari in Toscana con Domus Vitae. E poi c'è il grande exploit dei Prosecco Bar: ora pesano più di 20 milioni, a marzo apriremo anche a Napoli». L'ultima scommessa è green: «Noi siamo un'azienda biosostenibile quasi al 100%, gireremo un film sui cambiamenti climatici raccontando come li stiamo affrontando», dice Bottega, ottimista sul 2020: «A budget abbiamo un + 12% di crescita grazie anche all'accordo con American Airlines: da gennaio in volo stop allo champagne, solo Bottega Gold».

