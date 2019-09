L'export veneto in crescita di dieci miliardi dal 2009

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONFARTIGIANATOVENEZIA Nel primo semestre del 2019 l'export della manifattura veneta totalizza 31,2 miliardi di euro, pari al 13,7% del totale nazionale, che pone la regione al terzo posto in Italia dopo Lombardia ed Emilia Romagna. Il dato emerge dall'elaborazione dei dati Istat da parte di Confartigianato Veneto, che sottolinea l'aumento di 10 miliardi compiuto dalle vendite all'estero regionali, che nello stesso periodo 2009 segnavano 21,3 miliardi.Le produzioni per il 61,6% sono destinate a paesi Ue28, con la Germania in testa con oltre 4...