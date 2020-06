I DATI

ROMA Poteva andare peggio. A leggere gli ultimi dati sull'import/export agroalimentare, le prospettive, pur negative, sembrano meno drammatiche delle previsioni più nere. L'emergenza Covid ha colpito duro, ma i settori del vino e del cibo italiano hanno reagito meglio dei competitors di altri Paesi. Sicuramente perché l'Italia che esporta era partita nel primo bimestre con una marcia in più, con una quota di 9,15 miliardi di euro ed una variazione del +9,4% sullo stesso trimestre del 2019. Stabili invece le importazioni nel primo trimestre, poi crollate per le limitazioni causate dal coronavirus.

Significativi i dati sulla pasta: + 20% di export nel primo trimestre; + 40% di domanda interna all'esplodere del Covid. «La riduzione dell'import agroalimentare è destinata a essere confermata anche nel post-Covid - afferma Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia - per un cambio culturale, e non solo strutturale, del modello di scelta: i consumatori italiani preferiscono i prodotti della filiera Made in Italy».

Ancora più significative - con un primo bimestre record e un secondo da dimenticare - le analisi sull'export di vino nel periodo gennaio-aprile rese note in contemporanea da Unione Italiana Vini e dall'Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor. Il vigneto Italia soffre ma resiste, al contrario della Francia, nostro principale competitor, in caduta libera. Il confronto con la Francia è senz'altro impietoso per Parigi: nei maggiori 10 Paesi importatori di vino l'Italia segna a sorpresa +5,1% sullo stesso periodo gennaio-aprile 2019, grazie all'ottima prestazione negli Stati Uniti (+10,8%, addirittura era a +40% nei primi due mesi). Profondo rosso invece per il vino francese (-10,1%), in ritirata nelle sue piazze chiave sia in Oriente che in Occidente.

