L'EXPLOIT

MESTRE Con la pandemia da Covid-19, accanto a disastri finanziari e occupazionali è noto che c'è stato anche chi ha colto opportunità di crescita, come Amazon. Anche a livello locale ci sono realtà che, addirittura in controtendenza con i dati del proprio settore tutti negativi, hanno segnato impennate negli affari e nei bilanci. San Marco Group ne è un esempio: leader nella produzione e commercializzazione di pitture e vernici per l'edilizia professionale in Italia, con sede principale a Marcon in provincia di Venezia, nei primi 6 mesi del 2020 ha consolidato ulteriormente la propria redditività, portando il margine Ebitda al 23,6%, in crescita del +37,2% rispetto ai primi 6 mesi 2019. All'inizio dell'anno l'Azienda aveva subito dei rallentamenti ma li ha recuperati appieno consolidando il fatturato del 2019 che era stato di 80 milioni di euro: «Sono convinto che l'attenzione all'uomo e alla natura sarà ancora più determinante in futuro, anche nel nostro settore» ha commentato Pietro Geremia, vice presidente del Gruppo che ha appena pubblicato il primo bilancio di sostenibilità e continua a puntare su Ricerca & Sviluppo per ideare e realizzare prodotti eco-friendly, tanto che l'indice di innovazione, misurato in termini di fatturato generato dai nuovi prodotti, negli ultimi tre anni viaggia ormai stabilmente attorno al 17-20%. Primo in Italia, il Gruppo San Marco ha, in proposito, cominciato a sostituire, nelle pitture e vernici, i materiali derivanti da risorse fossili con materiali derivanti da risorse rinnovabili, come le biomasse, riducendo la CO2 prodotta e la concentrazione di formaldeide presente nell'aria. Innovazione perseguita pure nei canali distributivi come testimonia il primo marketplace italiano per pitture e sistemi professionali, lanciato nelle scorse settimane, che permette all'azienda, in collaborazione con i punti vendita locali, di servire il cliente finale a casa propria.

e.t.

