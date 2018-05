L'ex prefetto di Venezia vola ai vertici di Save

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AEROPORTIVENEZIA Novità di rilievo ai vertici della Save, la società guidata da Enrico Marchi che gestisce il polo aeroportuale che fa capo al Marco Polo di Venezia. È dei giorni scorsi la notizia dell'uscita dal gruppo veneziano del trevigiano Fabio Gava, politico di lungo corso, ex deputato di Forza Italia, ex assessore regionale alal sanità e, dal 2005 al 2005, anche vice governatore veneto durante la gestione di Giancarlo Galan.Gava, legato da un antico rapporto di amicizia con Marchi, era approdato in Save nel 2013 dopo la sfortunata...