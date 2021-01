L'EVENTO

ROMA La rivoluzione sostenibile è già iniziata e l'Italia non ha tempo da perdere: è questo il messaggio arrivato forte e chiaro dal webinar trasmesso ieri in streaming sul Gazzetttino.it e su tutte le altre testate del gruppo Caltagirone. Il succo è già nel titolo: Obbligati a Crescere - La rivoluzione sostenibile.

«La pandemia - ha sottolineato l'ad di Enel ,Francesco Starace - ha avuto un effetto chiarificatore sui dubbi circa le energie rinnovabili» e la sfida si chiama idrogeno verde, al centro del Green New Deal europeo. L'idrogeno «non è una fonte - ha ricordato Starace - ma un modo per immagazzinare energia prodotta in altra maniera. Una specie di batteria dove metto energia per usarla in un modo o in un tempo diverso. Se si usa carbone o gas genero un idrogeno che produce molta Co2. Se si utilizza il sole, con pannelli fotovoltaici, si genera idrogeno verde».

LE RETI

Il futuro va in quella direzione e un ruolo strategico lo svolgeranno anche le reti gas che come ha spiegato il ceo e general manager di Italgas, Paolo Gallo, «possono diventare un sito enorme di stoccaggio per veicolare l'idrogeno verde».

Ne ha parlato anche il direttore del Tap Luca Schieppati, ospite insieme al presidente di Confindustria Lecce, Giancarlo Negro, nello spazio dedicato al case study dedicato proprio al gasdotto. «Non possiamo esimerci dal pensare che questa infrastruttura - ha spiegato Schieppati - non possa trasportare anche idrogeno, non a caso stiamo lavorando in questa direzione».

«Il progetto più grande di rinnovabili al mondo è in Arabia Saudita che guarda caso punta molto sull'idrogeno», ha ricordato il ceo di Snam, Marco Alverà, sottolineando il ruolo centrale dei paesi del Golfo nella sfida energetica. «Col Tap - ha aggiunto - l'Italia può davvero diventare l'hub e il Medio oriente la fabbrica mondiale o una delle più promettenti per l'idrogeno».

«La completa decarbonizzazione - ha sottolineato Giulia Monteleone di Enea - non è solo un obiettivo ma è una opportunità di crescita e sviluppo di nuovi mercati». Le grandi aziende lo hanno capito. Verso le tematiche green «c'è fame di conoscenza ed entusiasmo, specie tra gli under 30», ha detto Andrea Fossa, fondatore di GreenRouter, società specializzata nel calcolo delle emissioni di Co2 applicato alla logistica.

LE COLONNINE

La corsa al green sta rivoluzionando anche il mondo dei motori. Il progetto di Ford, «partito dagli Usa l'anno scorso, prevede nel 2022 di vendere due auto su tre elettrificate», ha detto l'ad di Ford Italia, Fabrizio Faltoni, stimando che entro 10 anni la maggior parte delle case venderanno auto completamente elettriche». Resta il nodo delle infrastrutture, ovvero, ha evidenziato Massimiliano Di Silvestre, ad di Bmw Italia, «la condizione necessaria per rendere la sostenibilità uno stile di vita». E quindi «colonnine di ricarica ovunque» e «5G che consentirà di godere al 100% della connettività delle auto che verranno, oltre che innalzare il livello di guida autonoma, il sogno dell'uomo». Come ha sottolineato poi Livia Cevolini, da dieci anni alla guida di Energica Motor Company, la Tesla italiana delle due ruote, quella all'elettrica è «una transizione delicata che deve essere sostenuta dai numeri di vendita e dal mercato».

Filippo Bernardi

